Військові літаки Росії увійшли до зони ППО Південної Кореї. Сеул підіймав винищувачі

Літак ВПС Південної Кореї (Фото: Republic of Korea Air Force)

15 березня кілька військових літаків Росії увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї у Східному морі. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів, передає Yonhap News Agency.

Інцидент стався близько 09:20 (02:20 за Києвом). Кількість російських літаків та їх модель не уточнюються, але відомо, що вони послідовно увійшли до зони ППО, а потім вийшли у східну та північну її частини. У відповідь Сеул скерував свої винищувачі.

При цьому російські літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї, а інцидент стався під час навчань, зазначили військові.

Зона ППО не є територіальним повітряним простором країни, але позначена таким чином, щоб іноземні літаки могли ідентифікувати себе для запобігання випадковим зіткненням.