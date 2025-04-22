Южная Корея запустила на орбиту четвертый спутник-шпион: хочет снизить зависимость от США

К концу этого года Сеул планирует вывести на орбиту еще один спутник

SpaceX (Иллюстративное фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA)

Четвертый военный спутник-разведчик Южной Кореи, запущенный с космической базы США во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9, вышел на орбиту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

Запуск был осуществлен в 20:48 понедельника, 21 апреля, со станции космических сил на мысе Канаверал. Он вышел на орбиту в 21:03, через 15 минут после старта.

"Мы планируем подтвердить, работает ли спутник нормально, через связь с наземной станцией", — рассказали в Минобороны Южной Кореи.

Радарный спутник – четвертый военный спутник, запущенный в рамках плана Сеула развернуть пять таких аппаратов до конца этого года для лучшего мониторинга Северной Кореи и уменьшения зависимости от спутниковых изображений Соединенных Штатов.

Южная Корея запустила свой первый спутник-разведчик в декабре 2023 года, оснащенный электрооптическими и инфракрасными датчиками, способными производить детальные изображения. В прошлом году Сеул запустил еще два спутника, оснащенных датчиками SAR, которые собирают данные вне зависимости от погодных условий.

Южная Корея планирует запустить пятый спутник, оснащенный датчиками SAR, позже в этом году. Ожидается, что после выведения всех пяти спутников на орбиту страна сможет контролировать Северную Корею каждые два часа.

Falcon 9 оставляет Bandwagon-3 rideshare mission to orbit from Florida pic.twitter.com/bZsTZOX2ne — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2025