Южная Корея запустила на орбиту четвертый спутник-шпион: хочет снизить зависимость от США
Четвертый военный спутник-разведчик Южной Кореи, запущенный с космической базы США во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9, вышел на орбиту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.
Запуск был осуществлен в 20:48 понедельника, 21 апреля, со станции космических сил на мысе Канаверал. Он вышел на орбиту в 21:03, через 15 минут после старта.
"Мы планируем подтвердить, работает ли спутник нормально, через связь с наземной станцией", — рассказали в Минобороны Южной Кореи.
Радарный спутник – четвертый военный спутник, запущенный в рамках плана Сеула развернуть пять таких аппаратов до конца этого года для лучшего мониторинга Северной Кореи и уменьшения зависимости от спутниковых изображений Соединенных Штатов.
Южная Корея запустила свой первый спутник-разведчик в декабре 2023 года, оснащенный электрооптическими и инфракрасными датчиками, способными производить детальные изображения. В прошлом году Сеул запустил еще два спутника, оснащенных датчиками SAR, которые собирают данные вне зависимости от погодных условий.
Южная Корея планирует запустить пятый спутник, оснащенный датчиками SAR, позже в этом году. Ожидается, что после выведения всех пяти спутников на орбиту страна сможет контролировать Северную Корею каждые два часа.
Falcon 9 оставляет Bandwagon-3 rideshare mission to orbit from Florida pic.twitter.com/bZsTZOX2ne— SpaceX (@SpaceX) April 22, 2025
- 15 марта 2025 года сообщалось, что несколько военных самолетов России вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи в Восточном море.
- 20 марта российский военный самолет в очередной раз нарушил зону ПВО Южной Кореи. Минобороны страны вызвало российского военного атташе.