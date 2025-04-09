КНДР заявила, що її ядерний статус не можна скасувати "ані силою, ані хитрістю"

Північна Корея відповіла на заклик декількох країн до її денуклеаризації

Кім Йо Чен (Фото: VLADIMIR SMIRNOV/EPA)

Статус Північної Кореї як ядерної держави не може бути скасований, незалежно від того, наскільки цього вимагають Сполучені Штати та їх азійські союзники, заявила сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чен. Про це повідомляє Reuters.

"Нам байдуже чиєсь заперечення чи визнання. Це наш непохитний вибір, який ніколи не може бути скасований жодною фізичною силою чи хитрістю", – сказала вона.

Заява Кім Йо Чен, ймовірно, була відповіддю на спільну заяву Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів про "прихильність" країн до повної денуклеаризації Північної Кореї.

Заява була ухвалена під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 3-4 квітня.

Як зазначає агентство, Вашингтон і його азійські союзники проводять давню політику щодо повного демонтажу ядерної програми Північної Кореї, але аналітики вважають, що Пхеньян вийшов за межі погодження будь-якої угоди для досягнення цього.