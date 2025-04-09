КНДР заявила, що її ядерний статус не можна скасувати "ані силою, ані хитрістю"
Статус Північної Кореї як ядерної держави не може бути скасований, незалежно від того, наскільки цього вимагають Сполучені Штати та їх азійські союзники, заявила сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чен. Про це повідомляє Reuters.
"Нам байдуже чиєсь заперечення чи визнання. Це наш непохитний вибір, який ніколи не може бути скасований жодною фізичною силою чи хитрістю", – сказала вона.
Заява Кім Йо Чен, ймовірно, була відповіддю на спільну заяву Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів про "прихильність" країн до повної денуклеаризації Північної Кореї.
Заява була ухвалена під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 3-4 квітня.
Як зазначає агентство, Вашингтон і його азійські союзники проводять давню політику щодо повного демонтажу ядерної програми Північної Кореї, але аналітики вважають, що Пхеньян вийшов за межі погодження будь-якої угоди для досягнення цього.
- У листопаді 2024 року Reuters писало, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином, що може допомогти зменшити ризик конфлікту.
- 24 січня 2025 року Трамп заявляв про намір зв'язатися з диктатором Північної Кореї, однак часові рамки не уточнив.
- 1 квітня Трамп заявив, що планує контакти з Північною Кореєю "в якийсь момент" і сказав, що диктатор КНДР Кім Чен Ин "розумний хлопець".