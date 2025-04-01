Трамп допустив контакти з КНДР й назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем"

Американський лідер повторив, що має "дуже хороші стосунки" з диктатором Північної Кореї

Дональд Трамп і Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що планує контакти з Північною Кореєю "в якийсь момент" і сказав, що диктатор КНДР Кім Чен Ин "розумний хлопець". Слова американського президента наводить агентство Bloomberg.

Трамп сказав журналістам, що це дуже важливо, коли є комунікація.

"Є велика ядерна нація, і він дуже розумний хлопець", – додав Трамп, маючи на увазі Кім Чен Ина.

"У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином — вам неприємно це чути, але це дуже важливо", – сказав Трамп.

Коли президента США запитали про зв’язок із Північною Кореєю, він сказав, що "ймовірно, щось зробить в якийсь момент".

Bloomberg нагадало, що під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив про призупинення або згортання деяких великих військових навчань США та Південної Кореї після початку особистих переговорів із Кімом. Попри те, що ці дискусії зрештою провалилися, Трамп заявив про готовність відновити перемовини під час свого другого терміну.

У листопаді 2024 року Reuters писало, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином, що може допомогти зменшити ризик конфлікту.

24 січня 2025 року Трамп заявляв про намір зв'язатися з диктатором Північної Кореї, однак часові рамки не уточнив.