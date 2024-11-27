Трамп розглядає можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином – Reuters

Фото: KCNA

Оточення обраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість прямих переговорів з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, що може допомогти зменшити ризик конфлікту. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на два джерела, які обізнані з ситуацією.

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За словами співрозмовників, Трамп та його команда розглядають прямий контакт з Кім Чен Ином як найбільш ефективний спосіб відновлення зв’язку між США та Північною Кореєю. Однак поки що остаточного рішення про переговори Трамп не ухвалив.

Як зазначає видання, північнокорейці проігнорували чотири роки пропозицій президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов.

"Ми вже зайшли настільки далеко, наскільки могли, у переговорах зі Сполученими Штатами", – сказав Кім минулого тижня під час виступу на військовій виставці у Пхеньяні, повідомляють державні ЗМІ.

Під час свого президентства у 2017-2021 роках Трамп провів три зустрічі з диктатором КНДР: у Сінгапурі, Ханої та на кордоні з Кореєю, де вперше чинний президент США ступив на землю КНДР. Їхня дипломатія не дала конкретних результатів.

Північнокорейські державні ЗМІ ще публічно не згадували про переобрання Трампа, і цього місяця Кім Чен Ин стверджував, що Сполучені Штати нібито нарощують напруженість та провокують, підвищуючи ризики ядерної війни.

16 листопада 2024 року FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 артустановок і 20 реактивних систем залпового вогню.

17 листопада Bloomberg писало, що КНДР загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою і далі поглиблюватиметься. Згодом ці дані підтвердив Зеленський.