Трамп рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном – Reuters

Фото: KCNA

Окружение избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, что может помочь снизить риск конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника, которые осведомлены о ситуации.

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По словам собеседников, Трамп и его команда рассматривают прямой контакт с Ким Чен Ыном как наиболее эффективный способ обновления связи между США и Северной Кореей. Однако пока окончательного решения о переговорах Трамп не принял.

Как отмечает агентство, северокорейцы проигнорировали четыре года предложений президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий.

"Мы уже зашли настолько далеко, насколько могли, в переговорах с Соединенными Штатами", – сказал Ким на прошлой неделе, выступая на военной выставке в Пхеньяне, сообщают государственные СМИ.

Во время своего президентства в 2017-2021 годах Трамп провел три встречи с диктатором КНДР: в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей, где впервые действующий президент США ступил на землю КНДР. Их дипломатия не принесла конкретных результатов.

Северокорейские государственные СМИ еще публично не упоминали о переизбрании Трампа, и в этом месяце Ким Чен Ын утверждал, что Соединенные Штаты якобы наращивают напряженность и провоцируют, повышая риски ядерной войны.

16 ноября 2024 года FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.

17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет и дальше углубляться. Впоследствии эти данные подтвердил Зеленский.