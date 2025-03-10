КНДР запустила балістичні ракети після початку навчань США та Південної Кореї
Південна Корея почала військові навчання разом з США, після цього КНДР запустила кілька балістичних ракет. Про це повідомило агентство Yonhap News, посилаючись на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
КНДР запустила кілька невідомих балістичних ракет у бік Жовтого моря 10 березня близько 06:50 за київським часом. Пуски здійснили з північнокорейської провінції Хванхе.
За інформацією південнокорейських військових, це сталось через кілька годин після початку щорічних весняних навчань "Щит свободи".
"Наші військові посилили спостереження та пильність і зберігають повну готовність, тісно співпрацюючи з США", – заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Для навчань 2024 року легендою була визначена нейтралізація ядерної загрози КНДР – військові мали навчатись виявляти та збивати крилаті ракети, які потенційно можуть нести ядерні боєголовки.
Як пише Yonhap News, навчання "Щит свободи" почались 10 березня. Вони є щорічними та проводяться для зміцнення спільних оборонних можливостей проти військових загроз з боку Північної Кореї.
Навчання передбачають комп’ютерне моделювання військових операцій, управління ними, а також тренування американських і корейських військ для посилення оперативної сумісності.
Цьогоріч заплановано 16 масштабних польових навчань з залученням близько 19 000 південнокорейських військових. Чисельність контингенту США не розголошується.
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