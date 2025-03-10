КНДР запустила баллистические ракеты после начала учений США и Южной Кореи

Северокорейская баллистическая ракета KN-23 (Фото: defence-ua.com)

Южная Корея начала военные учения вместе с США, после чего КНДР запустила несколько баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Yonhap News, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР запустила несколько неизвестных баллистических ракет в сторону Желтого моря 10 марта около 06:50 по киевскому времени. Пуски совершили из северокорейской провинции Хванхэ.

По информации южнокорейских военных, это произошло через несколько часов после начала ежегодных весенних учений "Щит свободы".

"Наши военные усилили наблюдение и бдительность и сохраняют полную готовность, тесно сотрудничая с США", – заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.



Для учений 2024 года легендой была определена нейтрализация ядерной угрозы КНДР – военные должны были учиться выявлять и сбивать крылатые ракеты, которые потенциально могут нести ядерные боеголовки.



Как пишет Yonhap News, учения "Щит свободы" начались 10 марта. Они ежегодные и проводятся для укрепления общих оборонных возможностей против военных угроз со стороны Северной Кореи.



Учения предполагают компьютерное моделирование военных операций, управление ими, а также тренировки американских и корейских войск для усиления оперативной совместимости.



В этом году запланировано 16 масштабных полевых учений с привлечением около 19 тысяч южнокорейских военных. Численность контингента США не разглашается.