Трамп допустил контакты с КНДР и назвал Ким Чен Ына "умным парнем"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует контакты с Северной Кореей "в какой-то момент" и сказал, что диктатор КНДР Ким Чен Ын "умный парень". Слова американского президента приводит агентство Bloomberg.
Трамп сказал журналистам, что это очень важно, когда есть коммуникация.
"Есть большая ядерная нация, и он очень умный парень", – добавил Трамп, имея в виду Ким Чен Ына.
"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном – вам неприятно это слышать, но это очень важно", – сказал Трамп.
Когда у президента США спросили о контакте с Северной Кореей, он сказал, что "вероятно, что-нибудь сделает в какой-то момент".
Bloomberg напомнило, что во время своего первого президентского срока Трамп объявил о приостановке или сворачивании некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом. Несмотря на то, что эти дискуссии в конце концов провалились, Трамп заявил о готовности возобновить переговоры во время второго срока.
- В ноябре 2024 года Reuters писало, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что может помочь снизить риск конфликта.
- 24 января 2025 года Трамп заявлял о намерении связаться с диктатором Северной Кореи, однако временные рамки не уточнил.