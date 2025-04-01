Трамп допустил контакты с КНДР и назвал Ким Чен Ына "умным парнем"

Американский лидер повторил, что у него "очень хорошие отношения" с диктатором Северной Кореи

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует контакты с Северной Кореей "в какой-то момент" и сказал, что диктатор КНДР Ким Чен Ын "умный парень". Слова американского президента приводит агентство Bloomberg.

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Трамп сказал журналистам, что это очень важно, когда есть коммуникация.

"Есть большая ядерная нация, и он очень умный парень", – добавил Трамп, имея в виду Ким Чен Ына.

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном – вам неприятно это слышать, но это очень важно", – сказал Трамп.

Когда у президента США спросили о контакте с Северной Кореей, он сказал, что "вероятно, что-нибудь сделает в какой-то момент".

Bloomberg напомнило, что во время своего первого президентского срока Трамп объявил о приостановке или сворачивании некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом. Несмотря на то, что эти дискуссии в конце концов провалились, Трамп заявил о готовности возобновить переговоры во время второго срока.

В ноябре 2024 года Reuters писало, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что может помочь снизить риск конфликта.

24 января 2025 года Трамп заявлял о намерении связаться с диктатором Северной Кореи, однако временные рамки не уточнил.