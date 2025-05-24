Пентагон опроверг, что США планируют вывести войска из Южной Кореи

Газета WSJ писала, что США могут вывести тысячи военных из Южной Кореи

Солдаты США в Южной Корее (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Информация о планах по сокращению численности американских военных в Южной Корее не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл, реагируя на материал газеты The Wall Street Journal.

"Каждый, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда оцениваем наличие войск. Однако США остаются твердо преданными Республике Корея. Наш альянс нерушим", — написал Парнелл.

Спикер Пентагона подчеркнул, что информация о том, что Министерство обороны США сократит количество американских войск в Южной Корее, не соответствует действительности.

23 мая WSJ со ссылкой на неназванных собеседников писала, что США могут вывести тысячи военных из Южной Кореи.

По информации медиа, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перемещения около 4500 американских солдат на Гуам или в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эта идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках пересмотра политики по Северной Корее, сообщили двое американских чиновников. Предложение еще не поступило к американскому президенту и является одной из нескольких идей, обсуждаемых высокопоставленными должностными лицами, проводящими осмотр, уточнили они.

Медиа напомнило, что с момента своего первого срока Трамп рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28 500 военнослужащих.

3 апреля 2025 года Рютте заявил, что США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности.

8 апреля NBC News писал, что Пентагон рассматривает возможность вывода в 10 000 военных США из Европы.

10 апреля сообщалось, что члены Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий выразили критику относительно сообщений о том, что администрация Трампа планирует сократить американские силы в Европе.

8 мая адмирал Бауэр сказал, что если США выведут свои войска, дислоцированные в Европе, это произойдет только в результате обсуждения между союзниками и не навредит НАТО.