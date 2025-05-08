Адмирал Бауэр: Если военные США выйдут из Европы, это на пользу НАТО, а не России

Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK/EPA

Если Соединенные Штаты выведут свои войска, которые в рамках Североатлантического альянса дислоцированы в Европе, это произойдет только в результате обсуждения между союзниками и не навредит НАТО. Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО в 2021-25 годах адмирал Роб Бауэр во время 17-го ежегодного Киевского Форума безопасности, передает корреспондент LIGA.net

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Адмирал Бауэр сообщил, что решения о выводе американских военных из Европы пока нет, и там остаются 100 тысяч военных США.

Он напомнил, что несколько недель назад государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты являются членом НАТО и не намерены выходить из Альянса.

Бауэр сообщил, что дискуссии о количестве контингента США в Европе ведутся уже не впервые за 40 лет и не исключил, что со временем количество американских войск на континенте уменьшится.

Читайте также Между Трампом и Кремлем. Как Европа готовится укреплять оборону без США

Впрочем, он уверен, что такое решение будет согласовано с союзниками.

"Если это произойдет, я предполагаю, что это будет результатом обсуждения между союзниками, чтобы убедиться, что пустоты нет", – сказал он.

По словам адмирала, в случае выхода американских войск их заменят военные европейских стран и Канады.

"И если это будет результат обсуждения, то я думаю, что НАТО станет сильнее благодаря этому", – сказал он.

Военный США подчеркнул, что вероятный выход "не рассматривается как возможность для России использовать это изменение таким образом, чтобы она могла извлечь выгоду".

По мнению Бауэра, решение может быть принято в ближайшие несколько лет.