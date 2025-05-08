Адмірал Бауер: Якщо військові США вийдуть з Європи, це на користь НАТО, а не Росії

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Якщо Сполучені Штати виведуть свої війська, які в межах Північноатлантичного альянсу дислоковані у Європі, це станеться лише внаслідок обговорення між союзниками та не нашкодить НАТО. Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО у 2021-25 роках адмірал Роб Бауер під час 17-го щорічного Київського безпекового Форуму, передає кореспондент LIGA.net

Адмірал Бауер повідомив, що рішення про вивід американських військових з Європи наразі немає, і там залишаються 100 000 військових США.

Він нагадав, що кілька тижнів тому державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати є членом НАТО і не мають на меті виходити з Альянсу.

Бауер повідомив, що дискусії щодо кількості контингенту США у Європі ведуться вже не вперше за 40 років та не виключив, що з часом кількість американських військ на континенті зменшиться.

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Втім він впевнений, що таке рішення буде узгоджене із союзниками.

"Якщо це станеться, я припускаю, що це буде результатом обговорення між союзниками, щоб переконатися, що порожнечі немає", – сказав він.

За словами адмірала, у разі виходу американських військ їх замінять військові європейських країн та Канади.

"І якщо це буде результат обговорення, то я думаю, що НАТО стане сильнішим завдяки цьому", – сказав він.

Військовий США підкреслив, що ймовірний вихід "не розглядається як можливість для Росії використати цю зміну таким чином, щоб вона могла отримати від цього вигоду".

На думку Бауера, рішення може бути прийняте в найближчі пару років.