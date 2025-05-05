В Естонії стартували масштабні навчання НАТО, до яких залучено 16 000 військових

Зазначається, що основні бойові епізоди відбудуться на північному сході та південному сході Естонії

Естоніський військовий (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

В Естонії 5 травня стартували масштабні навчання НАТО Siil 2025, у яких беруть участь понад 16 000 військовослужбовців країн-членів Альянсу. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Зазначається, що навчання мають на меті вдосконалення оборонних дій та зміцнення співпраці з партнерами по НАТО. Військові маневри, які охоплять усю територію країни, проводяться в межах програм Альянсу Steadfast Deterrence 25 і Griffin Lightning 25.

Основні бойові епізоди відбудуться на північному сході та південному сході Естонії, зокрема на Центральному полігоні Сил оборони та полігоні Нурсіпалу.

У тренуваннях беруть участь підрозділи естонських сил, а також військові з 11 країн-членів НАТО, серед яких Велика Британія, США, Франція, Німеччина та інші. До Естонії також прибули міжнародні спостерігачі з України, Японії та Ізраїлю.

За даними журналістів, вперше в історії подібних навчань буде протестовано систему раннього сповіщення: сирени пролунають у понад 20 населених пунктах, охопивши близько 65% населення країни.

14 жовтня 2024 року НАТО проводило двотижневі ядерні навчання під назвою Steadfast Noon, у яких брали участь понад 2000 військових та 60 літаків.

16 квітня 2025-го стало відомо, що Збройні сили Данії планують відправити на навчання до України своїх військових, щоб ті отримали досвід у веденні сучасної війни.