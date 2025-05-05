В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО, к которым привлечены 16 000 военных

Эстонский военный (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

В Эстонии 5 мая стартовали масштабные учения НАТО Siil 2025, в которых принимают участие более 16 000 военнослужащих стран-членов Альянса. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Отмечается, что целью является усовершенствование оборонных действий и укрепление сотрудничества с партнерами по НАТО. Военные маневры, охватившие всю территорию страны, проводятся в рамках программ Альянса Steadfast Deterrence 25 и Griffin Lightning 25.

Основные боевые эпизоды состоятся на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, в частности, на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипала.

В тренировках принимают участие подразделения эстонских сил, а также военные из 11 стран-членов НАТО, среди которых Великобритания, США, Франция, Германия и другие. В Эстонию также прибыли международные наблюдатели из Украины, Японии и Израиля.

По данным журналистов, впервые в истории подобных учений будет протестирована система раннего оповещения: сирены прозвучат более чем в 20 населенных пунктах, охватив около 65% населения страны.

14 октября 2024 года НАТО проводила двухнедельные ядерные учения под названием Steadfast Noon, в которых принимали участие более 2000 военных и 60 самолетов.

16 апреля 2025 года стало известно, что Вооруженные силы Дании планируют отправить на обучение в Украину своих военных, чтобы те получили опыт в ведении современной войны.