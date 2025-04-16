Дания отправит военных на обучение в Украину, чтобы те получили "определенный опыт"
Военные Вооруженных сил Дании (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Вооруженные силы Дании отправят на обучение в Украину своих военных, чтобы те получили опыт в ведении современной войны. Об этом в интервью телеканалу TV 2 сообщил командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен.

"Мы отправляем туда несколько групп и смотрим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук. Эти солдаты не едут туда, чтобы активно участвовать в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией", – рассказал он.

По словам датского генерал-майора, группы будут отправлены невооруженными и будут происходить из разных полков армии. Особенно Данию интересует опыт украинцев в использовании дронов на поле боя.

"За 42 года моей службы в Вооруженных силах я еще не видел, чтобы события развивались так быстро", – сказал Бойсен.

Количество курсов еще не определено и окончательно не утверждено, но начальник армии сообщил, что планируется проведение курсов для инструкторов и военнослужащих продолжительностью от одной до двух недель. Они должны начаться как можно скорее, вероятно, уже этим летом.

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