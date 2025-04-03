Дания выделила Украине новый пакет военной помощи почти на $1 млрд

Пакет, профинансированный через Фонд "Украина", содержит системы противовоздушной обороны, артиллерию и финансовую поддержку для украинских ВВС

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА)

Правительство Дании 3 апреля объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи почти на $1 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны страны.

Отмечается, что 25-й пакет помощи в размере 6,7 млрд датских крон (970 млн долларов) содержит средства противовоздушной обороны, артиллерию и финансовую поддержку военно-воздушных сил Украины. Он финансируется через Фонд "Украина".

"С начала войны Дания была одной из стран, лидировавшей в донорской работе. 25-м пакетом пожертвований мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Денежные средства будут направлены на усиление артиллерии, закупку боеприпасов через партнеров, противовоздушную оборону, а также развитие дроновой и ІТ-коалиции. В 2026–2027 годах Дания увеличит финансирование "датской модели" для поддержки украинского оборонного производства, выделив 2 млрд крон.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 15 сентября 2024 года глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.

11 ноября сообщалось, что Дания вложила 535 млн евро в закупку украинского оружия для ВСУ.