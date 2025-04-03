Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на майже $1 млрд

Пакет, профінансований через Фонд "Україна", містить системи протиповітряної оборони, артилерію та фінансову підтримку для українських ВПС

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА)

Уряд Данії 3 квітня оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на майже $1 млрд. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони країни.

Зазначається, що 25-й пакет допомоги розміром 6,7 млрд данських крон (970 млн доларів) містить засоби протиповітряної оборони, артилерію та фінансову підтримку військово-повітряних сил України. Він фінансується через Фонд "Україна".

"З початку війни Данія була однією з країн, яка лідирувала в донорській роботі. 25-м пакетом пожертвувань ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Кошти будуть спрямовані на посилення артилерії, закупівлю боєприпасів через партнерів, протиповітряну оборону, а також розвиток дронової та ІТ-коаліції. У 2026–2027 роках Данія збільшить фінансування "данської моделі" для підтримки українського оборонного виробництва, виділивши 2 млрд крон.

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 15 вересня 2024 року голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.

11 листопада повідомлялося, що Данія вклала 535 млн євро у закупівлю української зброї для ЗСУ.