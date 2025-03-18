Дания не ответила, прекратит ли помощь Украине по требованию РФ, но напомнила о поддержке
Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, выступая на презентации фазы III программы U-LEAD с Европой, не ответил прямо, прекратит ли Копенгаген военную помощь Украине, если это будет требованием России во время временного перемирия. В то же время, он подчеркнул, что его страна остается одним из главных союзников Украины в вопросе военной помощи.
Миккельсен подчеркнул, что более 90% датской помощи Украине направлены на военные нужды, что является необходимым условием выживания страны.
Посол отметил, что Дания использует инновационную модель оборонных закупок, непосредственно финансируя приобретение оружия у украинских производителей, и планирует продолжать эту практику для укрепления обороноспособности Украины.
При этом в контексте возможного требования России о прекращении поставок оружия в Украину в случае прекращения огня посол прямо не ответил на вопрос о действиях Дании.
"Многое зависит от того, захочет ли Россия, чтобы Европа прекратила поставки оружия Украине во время войны. Дания была очень активна в предоставлении оборонного оборудования и оружия. Я часто говорю, что мы делаем три вещи в Украине: оружие, оружие и еще раз оружие. Но это не совсем так, потому что мы также занимаемся гражданскими проблемами", – сказал дипломат.
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