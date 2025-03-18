Данія не відповіла, чи припинить допомогу Україні на вимогу РФ, але нагадала про підтримку

Оле Егберг Міккельсен (Фото: Facebook посольства)

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, виступаючи на презентації фази III програми "U-LEAD з Європою", не відповів прямо, чи припинить Копенгаген військову допомогу Україні, якщо це буде вимогою Росії під час тимчасового перемир'я. Водночас він підкреслив, що його країна залишається одним з головних союзників України в питанні військової допомоги.

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Міккельсен наголосив, що понад 90% данської допомоги Україні спрямовано на військові потреби, що є необхідною умовою для виживання країни.

Посол зазначив, що Данія використовує інноваційну модель оборонних закупівель, безпосередньо фінансуючи придбання зброї в українських виробників, і планує продовжувати цю практику для зміцнення обороноздатності України.

Водночас в контексті можливої вимоги Росії про припинення постачань зброї в Україну в разі припинення вогню, посол прямо не відповів на запитання про дії Данії.

"Багато чого залежить від того, чи захоче Росія, щоб Європа припинила постачання зброї Україні під час війни. Данія була дуже активною у наданні оборонного обладнання та зброї. Я часто кажу, що ми робимо три речі в Україні: зброя, зброя і ще раз зброя. Але це не зовсім так, тому що ми також займаємось цивільними проблемами", – сказав дипломат.