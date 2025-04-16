Данія відправить військових на навчання до України, щоб ті отримали "певний досвід"
Військові Збройних сил Данії (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Збройні сили Данії відправлять на навчання до України своїх військових, щоб ті отримали досвід у веденні сучасної війни. Про це в інтерв'ю телеканалу TV 2 повідомив командувач сухопутних військ Данії генерал-майор Петер Бойсен.

"Ми відправляємо туди кілька груп і дивимося, який досвід мають українці – з перших рук. Ці солдати не їдуть туди, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії", – розповів він.

За словами данського генерал-майора, групи будуть відправлені неозброєними й походитимуть із різних полків армії. Особливо Данію цікавить досвід українців у використанні дронів на полі бою.

"За 42 роки моєї служби в Збройних силах я ще не бачив, щоб події розвивалися так швидко", – сказав Бойсен.

Кількість курсів ще не визначена й остаточно не затверджена, але начальник армії повідомив, що планується проведення курсів для інструкторів та військовослужбовців тривалістю від одного до двох тижнів. Вони мають розпочатися якомога швидше, ймовірно, вже цього літа.

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