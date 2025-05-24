Пентагон заперечив, що США планують вивести війська з Південної Кореї

Газета WSJ писала, що США можуть вивести тисячі військових з Південної Кореї

Солдати США у Південній Кореї (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Інформація про плани зі зменшення чисельності американських військових у Південній Кореї не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, реагуючи на матеріал газети The Wall Street Journal.

"Кожен, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає, що ми завжди оцінюємо наявність військ. Проте США залишаються твердо відданими Республіці Корея. Наш альянс непорушний", – написав Парнелл.

Речник Пентагону наголосив, що інформація про те, що Міністерство оборони США скоротить кількість американських військ у Південній Кореї, не відповідає дійсності.

23 травня WSJ із посиланням на неназваних співрозмовників писала, що США можуть вивести тисячі військових з Південної Кореї.

За інформацією медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість переміщення приблизно 4500 американських солдатів на Гуам або в інші місця в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ця ідея готується до розгляду Трампом у межах перегляду політики щодо Північної Кореї, повідомили двоє американських посадовців. Пропозиція ще не надійшла до американського президента і є однією з кількох ідей, що обговорюються високопосадовцями, які проводять огляд, уточнили вони.

Медіа нагадало, що з моменту свого першого терміну Трамп розглядав можливість зміни присутності США в Південній Кореї, де є близько 28 500 військовослужбовців.

3 квітня 2025 року Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.

8 квітня NBC News писав, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових США із Європи.

10 квітня повідомлялося, що члени Палати представників від Республіканської та Демократичної партій висловили критику щодо повідомлень про те, що адміністрація Трампа планує скоротити американські сили в Європі.

8 травня адмірал Бауер сказав, що якщо США виведуть свої війська, які дислоковані у Європі, це станеться лише внаслідок обговорення між союзниками та не нашкодить НАТО.