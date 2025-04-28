Південна Корея не укладатиме тарифну угоду США до виборів нового президента

Протягом наступних 70 днів Сеул не розраховує на прогрес, незважаючи на очікування Трампу

Прапор Південної Кореї (Ілюстративне фото: Pixabay)

У Південній Кореї виключили можливість укладання тарифної угоди зі США до позачергових президентських виборів 3 червня. Про це повідомив заступник міністра торгівлі, промисловості та енергетики Пак Чон Вон та вказав на труднощі у досягненні угоди навіть до початку липня, повідомляє Reuters.

За його словами, "теоретично неможливо" ухвалити рішення щодо торговельного пакету до кінця травня або початку червня.

"Ми повністю пояснили нашу політичну ситуацію США під час наших останніх переговорів. Американська сторона також розуміє, що особлива політична ситуація Кореї може стати фактором, що обмежує переговори", – сказав він.

Пак Чон Вон зазначив, що країни вступають на "незвідану територію". За його словами, вкрай складно, щоб переговори про тарифи дали результати протягом наступних 70 днів, попри очікування президента США Дональда Трампа.

Південна Корея запросила звільнення від взаємних мит та мит на автомобілі, сталь та інші товари, а також запропонувала співпрацю у галузі суднобудування та енергетики, а також усунення торгових дисбалансів.

За словами заступника міністра, США, серед іншого, необхідно усунути бюрократичну тяганину, щоб сприяти двосторонній співпраці в галузі суднобудування. Зокрема, Пак Чон Вон зазначив закон Джонса, який вимагає, щоб вантажі перевозилися між портами США суднами, побудованими всередині країни та укомплектованими американськими екіпажами.

Також Сеул планує створити близько шести робочих груп із США за трьома напрямками порядку денного – звільнення від тарифних та нетарифних заходів, економічна безпека, а також інвестиційна співпраця. Планується розпочати зустрічі наступного тижня.

Позачергові вибори президента Південної Кореї призначено на 3 червня.