У Європі підтримали рішення Трампа призупинити мита: Двері до переговорів
У Європі підтримали рішення Дональда Трампа призупинити введення взаємного мита. Зокрема про це висловилася голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).
"Підтримую рішення Трампа відкласти мито – це важливий крок для стабілізації світової економіки", – написала вона.
Глава Єврокомісії зазначила, що Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі США з метою досягнення "безперебійної та взаємовигідної" торгівлі.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також привітав зупинення мит, передає The Guardian. Він назвав це "дверми до переговорів" та угод. Водночас він назвав "невиправданим та несправедливим" рішення Трампа ввести мита "на весь світ" і особливо на В'єтнам у розмірі 46%.
"Відповідь Іспанії координується з ЄС, щоб захистити наших експортерів. Жоден бізнес не залишиться незахищеним через цей захід. Іспанія завжди прагнутиме світу відкритих дверей", – сказав Санчес.
А прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 9 квітня в інтерв'ю Breitbart US запропонував укласти взаємовигідну торговельну угоду зі США. За його словами, Європа та Америка повинні прагнути до рішення, яке буде вигідним для обох сторін.
"Ще є можливість для переговорів, перш ніж ми розглянемо якусь серйозну відповідь, яка виходить за рамки того, що було оголошено сьогодні і що, у будь-якому випадку, було очікуваною реакцією ЄС. Я думаю, зрештою Європа та європейський ринок дуже важливі для США, а США важливі для Європи, і нам потрібно виробити рішення", – сказав він.
- 2 квітня Трамп ввів високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.
- Це призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трлн. Це стало найбільшим дводенним обвалом у його історії.
- 8 квітня Бессент заявив, що майже 70 країн світу звернулися до США для переговорів про нові мита. А Трамп заявив, що країни телефонують йому і "цілують у дупу", щоб укласти торгову угоду.
- 8 квітня Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% та оголосив 90-денну паузу для більш ніж 75 країн.