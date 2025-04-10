У Європі підтримали рішення Трампа призупинити мита: Двері до переговорів

Прем'єр Греції переконаний, що європейський ринок важливий для США і потрібно знайти взаємовигідне рішення

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/RPNALD WITTEK)

У Європі підтримали рішення Дональда Трампа призупинити введення взаємного мита. Зокрема про це висловилася голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).

"Підтримую рішення Трампа відкласти мито – це важливий крок для стабілізації світової економіки", – написала вона.

Глава Єврокомісії зазначила, що Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі США з метою досягнення "безперебійної та взаємовигідної" торгівлі.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також привітав зупинення мит, передає The Guardian. Він назвав це "дверми до переговорів" та угод. Водночас він назвав "невиправданим та несправедливим" рішення Трампа ввести мита "на весь світ" і особливо на В'єтнам у розмірі 46%.

"Відповідь Іспанії координується з ЄС, щоб захистити наших експортерів. Жоден бізнес не залишиться незахищеним через цей захід. Іспанія завжди прагнутиме світу відкритих дверей", – сказав Санчес.

А прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 9 квітня в інтерв'ю Breitbart US запропонував укласти взаємовигідну торговельну угоду зі США. За його словами, Європа та Америка повинні прагнути до рішення, яке буде вигідним для обох сторін.

"Ще є можливість для переговорів, перш ніж ми розглянемо якусь серйозну відповідь, яка виходить за рамки того, що було оголошено сьогодні і що, у будь-якому випадку, було очікуваною реакцією ЄС. Я думаю, зрештою Європа та європейський ринок дуже важливі для США, а США важливі для Європи, і нам потрібно виробити рішення", – сказав він.