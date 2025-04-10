В Европе поддержали решение Трампа приостановить пошлины: Дверь к переговорам

Премьер Греции убежден, что европейский рынок важен для США и нужно найти взаимовыгодное решение

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/RPNALD WITTEK)

В Европе поддержали решение Дональда Трампа приостановить введение взаимных пошлин. В частности об этом высказалась глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в сети Х (Twitter).

"Поддерживаю решение Трампа отложить пошлины – это важный шаг для стабилизации мировой экономики", – написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что Европейский Союз остается преданным конструктивным переговорам с США с целью достижения "бесперебойной и взаимовыгодной" торговли.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также приветствовал приостановку пошлин, передает The Guardian. Он назвал это "дверью к переговорам" и соглашениям. Вместе с тем он назвал "неоправданным и несправедливым" решение Трампа ввести пошлины "на весь мир" и в особенности на Вьетнам в размере 46%.

"Ответ Испании координируется с ЕС, чтобы защитить наших экспортеров. Ни один бизнес не останется незащищенным из-за этой меры. Испания всегда будет стремиться к миру открытых дверей", – сказал Санчес.

А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 9 апреля в интервью Breitbart US предложил заключить взаимовыгодное торговое соглашение с США. По его словам, Европа и Америка должны стремиться к решению, которое будет выгодно для обеих сторон.

"Еще есть возможность для переговоров, прежде чем мы рассмотрим какой-либо серьезный ответ, выходящий за рамки того, что было объявлено сегодня и что, в любом случае, было ожидаемой реакцией ЕС. Я думаю, в конечном итоге Европа и европейский рынок очень важны для США, а США важны для Европы, и нам нужно выработать решение", – сказал он.