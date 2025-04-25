МЗС Китаю: США вводять громадськість в оману, переговори про тарифи не ведуться
Китай закликав США припинити "вводити громадськість в оману" заявами про двосторонні переговори щодо тарифів. Представник міністерства закордонних справ Го Цзякунь заявив, що Пекіну нічого не відомо про плани звільнити від мит деякі види імпорту зі США.
"Сполучені Штати та Китай не ведуть консультацій або переговорів щодо тарифів", – сказав він на пресконференції 24 квітня.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що торгові переговори між двома країнами тривають, хоча МЗС та Мінторгівлі Китаю спростували це.
Го також повідомив, що йому невідома докладна інформація про те, чи планує Китай запровадити тарифні пільги на деякі види імпорту із США.
- 2 квітня Трамп ввів високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.
- 8 квітня Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% та оголосив 90-денну паузу для понад 75 країн.
- 23 квітня Трамп заявив, що тарифи на китайський імпорт "суттєво знизяться, але не будуть нульовими".
- 24 квітня повідомлялося, що тарифи Трампа вдарили по Китаю. Фабрики країни скорочують виробництво та звільняють людей.