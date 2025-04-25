МИД Китая: США вводят общественность в заблуждение, переговоры о тарифах не ведутся
Китай призвал США прекратить "вводить общественность в заблуждение" заявлениями о двусторонних переговорах о тарифах. Представитель министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил, что Пекину ничего не известно о планах освободить от пошлин некоторые виды импорта из США.
"Соединенные Штаты и Китай не ведут консультаций или переговоров по вопросу тарифов", – сказал он на пресс-конференции 24 апреля.
Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что торговые переговоры между двумя странами продолжаются, хотя МИД и Минторговли Китая опровергли это.
Го также сообщил, что ему неизвестна подробная информация о том, планирует ли Китай ввести тарифные льготы на некоторые виды импорта из США.
- 2 апреля Трамп ввел высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира, хотя России в списке нет.
- 8 апреля Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для более 75 стран.
- 23 апреля Трамп заявил, что тарифы на китайский импорт "существенно снизятся, но не будут нулевыми".
- 24 апреля сообщалось, что тарифы Трампа ударили по Китаю. Фабрики в стране сокращают производства и увольняют людей.