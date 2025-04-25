МИД Китая: США вводят общественность в заблуждение, переговоры о тарифах не ведутся

В министерстве не знают подробностей о планах на льготные тарифы против товаров США

Го Цзякунь (Фото: МИД Китая)

Китай призвал США прекратить "вводить общественность в заблуждение" заявлениями о двусторонних переговорах о тарифах. Представитель министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил, что Пекину ничего не известно о планах освободить от пошлин некоторые виды импорта из США.

"Соединенные Штаты и Китай не ведут консультаций или переговоров по вопросу тарифов", – сказал он на пресс-конференции 24 апреля.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что торговые переговоры между двумя странами продолжаются, хотя МИД и Минторговли Китая опровергли это.

Го также сообщил, что ему неизвестна подробная информация о том, планирует ли Китай ввести тарифные льготы на некоторые виды импорта из США.