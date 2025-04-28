Южная Корея не будет заключать тарифную сделку США до выборов нового президента

В течение следующих 70 дней Сеул не рассчитывает на прогресс, несмотря на ожидания Трампа

Флаг Южной Кореи (Иллюстративное фото: Pixabay)

В Южной Корее исключили возможность заключения тарифной сделки с США до внеочередных президентских выборов 3 июня. Об этом сообщил заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Пак Чон Вон и указал на трудности в достижении соглашения даже до начала июля, сообщает Reuters.

По его словам, "теоретически невозможно" принять решение по торговому пакету до конца мая или начала июня.

"Мы полностью объяснили нашу политическую ситуацию США во время наших последних переговоров. Американская сторона также понимает, что особая политическая ситуация Кореи может стать ограничивающим фактором в переговорах", – сказал он.

Пак Чон Вон отметил, что страны вступают на "неизведанную территорию". По его словам, крайне сложно, чтобы переговоры о тарифах принесли результаты в течение следующих 70 дней, несмотря на ожидания президента США Дональда Трампа.

Южная Корея запросила освобождение от взаимных пошлин и пошлин на автомобили, сталь и другие товары, а также предложила сотрудничество в области судостроения и энергетики, в устранении торговых дисбалансов.

По словам замминистра, США, среди прочего, необходимо устранить бюрократическую волокиту, чтобы способствовать двустороннему сотрудничеству в области судостроения. В частности, Пак Чон Вон указал на закон Джонса, который требует, чтобы грузы перевозились между портами США судами, построенными внутри страны и укомплектованными американскими экипажами.

Также Сеул планирует создать около шести рабочих групп с США по трем направлениям повестки дня – освобождение от тарифных и нетарифных мер, экономическая безопасность, а также инвестиционное сотрудничество. Планируется начать встречи на следующей неделе.

Внеочередные выборы президента Южной Кореи назначены на 3 июня.