Северная Корея провела стрельбы из новой системы залпового огня, которая достает до Сеула

Стрельбы прошли через день после того, как Южная Корея провела совместные воздушные учения с США и Японией

Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея выпустила около 10 артиллерийских снарядов из системы залпового огня в четверг, 19 июня. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Стрельбы прошли через день после того, как Южная Корея провела совместные воздушные учения с Соединенными Штатами и Японией. В них приняли участие южнокорейский F-15K, американский F-16 и японские истребители F-2.

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Военные сообщили, что КНДР выпустила снаряды в направлении Желтого моря около 10:00 из района Сунан вблизи Пхеньяна. Они добавили, что южнокорейские и американские разведывательные органы проводят анализ последнего испытания оружия.

Сеул и близлежащие районы попадают в зону действия 240-мм реактивной системы залпового огня Северной Кореи.

В прошлом году КНДР произвела испытательный запуск того, что там назвали реактивной системой залпового огня, оснащенной новой системой наведения.

10 июня 2025 года Буданов заявлял, что Северная Корея будет производить "шахеды" и Россия ей в этом поможет.

Начальник ГУР считает, что сотрудничество России и Северной Кореи уже приводит к существенным изменениям военного баланса в Восточной Азии.

17 июня Зеленский рассказал, что Россия модернизирует ударные иранские беспилотники типа Shahed и передает производство КНДР.