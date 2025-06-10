Буданов: После провальной первой партии КНДРовских ракет РФ значительно модернизировала их
Первая партия ракет КN-23, поставленная Северной Кореей России, была крайне некачественной, и после этого россияне модернизировали их. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью War Zone.
Офис генпрокурора в мае 2024 года сообщал Reuters, что около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе.
С тех пор, как рассказал Буданов, КN-23 были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи и теперь поражают смертельной точностью.
Эти усовершенствования могут распространяться не только на КN-23, пишет War Zone.
Хотя Буданов не уточнил, какие именно изменения претерпели ракеты, это, вероятно, расширит возможности многих других видов баллистики, расширив опасность за пределы КНДР, сказано в публикации.
Начальник ГУР предполагает, что российская помощь Северной Корее изменит баланс сил на полуострове.
Во время сегодняшней массированной атаки, в ночь на 10 июня, Россия использовала для обстрелов сотни беспилотников, пять крылатых ракет и две северокорейские баллистические ракеты.
- 23 января 2025-го Буданов анонсировал, что в этом году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.