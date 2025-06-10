Після провальної першої партії КНДРівських ракет Росія значно вдосконалила їх – Буданов
Перша партія ракет КN-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай неякісною, і після цього росіяни модернізували їх. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone.
Офіс генпрокурора у травні 2024 року повідомляв Reuters, що близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі.
Відтоді, як розповів Буданов, КN-23 були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, і тепер вражають зі смертельною точністю.
Ці вдосконалення можуть поширюватися не лише на КN-23, пише War Zone.
Хоча Буданов не уточнив, яких саме змін зазнали ракети, це, ймовірно, розширить можливості багатьох інших видів балістики, розширивши небезпеку за межі КНДР, йдеться у публікації.
Начальник ГУР припускає, що російська допомога Північній Кореї змінить баланс сил на півострові.
Під час сьогоднішньої масованої атаки, у ніч проти 10 червня, Росія використала для обстрілів сотні безпілотників, п'ять крилатих ракет і дві північнокорейські балістичні ракети.
- 23 січня 2025 року Буданов анонсував, що цьогоріч КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.