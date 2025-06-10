Після провальної першої партії КНДРівських ракет Росія значно вдосконалила їх – Буданов

Тепер північнокорейські ракети "вражають зі смертельною точністю", каже очільник ГУР

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Перша партія ракет КN-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай неякісною, і після цього росіяни модернізували їх. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone.

Офіс генпрокурора у травні 2024 року повідомляв Reuters, що близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі.

Відтоді, як розповів Буданов, КN-23 були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, і тепер вражають зі смертельною точністю.

Ці вдосконалення можуть поширюватися не лише на КN-23, пише War Zone.

Хоча Буданов не уточнив, яких саме змін зазнали ракети, це, ймовірно, розширить можливості багатьох інших видів балістики, розширивши небезпеку за межі КНДР, йдеться у публікації.

Начальник ГУР припускає, що російська допомога Північній Кореї змінить баланс сил на півострові.

Під час сьогоднішньої масованої атаки, у ніч проти 10 червня, Росія використала для обстрілів сотні безпілотників, п'ять крилатих ракет і дві північнокорейські балістичні ракети.