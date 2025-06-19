Північна Корея провела стрільби з нової системи залпового вогню, яка дістає до Сеула
Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів зі своєї системи залпового вогню у четвер, 19 червня. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на військових Південної Кореї.
Стрільби відбулися через день після того, як Південна Корея провела спільні повітряні навчання зі Сполученими Штатами та Японією. У них брали участь південнокорейський F-15K, американський F-16 та японські винищувачі F-2.
Військові повідомили, що КНДР випустила снаряди у напрямку Жовтого моря близько 10:00 з району Сунан поблизу Пхеньяна. Вони додали, що південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять аналіз останнього випробування зброї.
Сеул та прилеглі до нього райони потрапляють в зону дії 240-мм реактивної системи залпового вогню Північної Кореї.
Минулого року КНДР провела випробувальний запуск того, що там назвали реактивною системою залпового вогню, оснащеною новою системою наведення.
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