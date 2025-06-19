Північна Корея провела стрільби з нової системи залпового вогню, яка дістає до Сеула

Стрільби відбулися через день після того, як Південна Корея провела спільні повітряні навчання зі США та Японією

Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів зі своєї системи залпового вогню у четвер, 19 червня. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на військових Південної Кореї.

Стрільби відбулися через день після того, як Південна Корея провела спільні повітряні навчання зі Сполученими Штатами та Японією. У них брали участь південнокорейський F-15K, американський F-16 та японські винищувачі F-2.

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Військові повідомили, що КНДР випустила снаряди у напрямку Жовтого моря близько 10:00 з району Сунан поблизу Пхеньяна. Вони додали, що південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять аналіз останнього випробування зброї.

Сеул та прилеглі до нього райони потрапляють в зону дії 240-мм реактивної системи залпового вогню Північної Кореї.

Минулого року КНДР провела випробувальний запуск того, що там назвали реактивною системою залпового вогню, оснащеною новою системою наведення.

10 червня 2025 року Буданов заявляв, що Північна Корея вироблятиме "шахеди" і Росія їй у цьому допоможе.

Начальник ГУР вважає, що співпраця Росії та Північної Кореї вже призводить до суттєвих змін військового балансу в Східній Азії.

17 червня Зеленський розповів, що Росія модернізує іранські ударні безпілотники типу Shahed й передає виробництво КНДР.