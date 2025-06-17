Росія модернізує іранські "шахеди" й передає виробництво КНДР – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія модернізує іранські ударні безпілотники типу Shahed й передає виробництво Північній Кореї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine.

За його словами, світ має зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого.

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"Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських "шахедів" і подальше передання їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це загроза не тільки для України.

Президент розповів, що Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів задля своєї безпеки та безпеки Європи.

"Нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади та Сполучених Штатів", – сказав він.

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