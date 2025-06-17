Росія модернізує іранські "шахеди" й передає виробництво КНДР – Зеленський
Росія модернізує іранські ударні безпілотники типу Shahed й передає виробництво Північній Кореї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine.
За його словами, світ має зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого.
"Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських "шахедів" і подальше передання їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що це загроза не тільки для України.
Президент розповів, що Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів задля своєї безпеки та безпеки Європи.
"Нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади та Сполучених Штатів", – сказав він.
- 10 червня 2025 року Буданов заявляв, що Північна Корея вироблятиме "шахеди" і Росія їй у цьому допоможе.
- Начальник ГУР вважає, що співпраця Росії та Північної Кореї вже призводить до суттєвих змін військового балансу в Східній Азії.