Россия модернизирует иранские "шахеды" и передает производство КНДР – Зеленский

Президент считает, что это представляет угрозу не только для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия модернизирует ударные иранские беспилотники типа Shahed и передает производство Северной Кореи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine.

По его словам, мир должен учитывать сотрудничество между Россией и Ираном с одной стороны и Россией и Северной Кореей – с другой.

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"Ярким примером этого является модернизация Россией иранских "шахедов" и последующая передача их производства – усовершенствованных моделей – в Северную Корею", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это угроза не только для Украины.

Президент рассказал, что Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков для собственной безопасности и безопасности Европы.

"Нам нужно дополнительное финансирование на их производство. Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", – сказал он.

10 июня 2025 года Буданов заявлял, что Северная Корея будет производить "шахеды" и Россия ей в этом поможет.

Начальник ГУР считает, что сотрудничество России и Северной Кореи уже приводит к существенным изменениям военного баланса в Восточной Азии.