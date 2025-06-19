NHK: КНДР може направити Росії 25 000 робітників на завод з виробництва дронів

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Північна Корея розглядає можливість відправлення до Росії близько 25 000 робітників на завод із виробництва безпілотників. Про це повідомляє NHK з посиланням на дипломатичних співрозмовників у Росії й на Заході.

За наявними даними, це необхідно для "стимулювання виробництва", а натомість північнокорейські робітники будуть навчені управляти безпілотними літальними апаратами.

Згідно з планом, робітники можуть бути направлені на завод, що знаходиться в "особливій економічній зоні" "Алабуга" у Татарстані.

17 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія модернізує іранські "шахеди" та передає виробництво в КНДР. Це, за його словами, становить загрозу не лише для України.