NHK: КНДР може направити Росії 25 000 робітників на завод з виробництва дронів
Північна Корея розглядає можливість відправлення до Росії близько 25 000 робітників на завод із виробництва безпілотників. Про це повідомляє NHK з посиланням на дипломатичних співрозмовників у Росії й на Заході.
За наявними даними, це необхідно для "стимулювання виробництва", а натомість північнокорейські робітники будуть навчені управляти безпілотними літальними апаратами.
Згідно з планом, робітники можуть бути направлені на завод, що знаходиться в "особливій економічній зоні" "Алабуга" у Татарстані.
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