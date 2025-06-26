Сеул попередив, що Північна Корея готує додаткові війська для літнього наступу Росії

КНДР може спрямувати більше військових для участі в російсько-українській війні до кінця літа

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея може спрямувати додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні. Про це заявив журналістам член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен із посиланням на дані південнокорейської розвідки, повідомляє Reuters.

За словами Лі, Національна розвідувальна служба Сеула у своїх висновках посилалася на новий набір військ Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопосадовця служби безпеки Росії.

"Додаткове розгортання можна очікувати вже в липні чи серпні", – сказав він.

Лі зазначив, що за даними розвідки, в обмін на те, що Північна Корея постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.