Си Цзиньпин и Владимир Путин (иллюстративное фото: EPA)

С помощью Китая Россия хочет построить порт и железную дорогу во временно оккупированном Крыму, сообщила Служба внешней разведки.

По ее данным, глава незаконной администрации Сергей Аксенов решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.

СВР пишет, что во время последнего заседания Аксенов заявил о предварительных договоренностях насчет Керченского морского порта (Россия использует объект для незаконного экспорта) и инфраструктуры озера Донузлав (там расположена база Военно-морского флота России).

Чтобы подписать окончательное соглашение, оккупационные "власти" Крыма планируют пригласить потенциальных участников из Китая посетить полуостров, в частности, Китайскую государственную строительно-инженерную корпорацию (CSCEC), которая является одной из крупнейших компаний по строительству железных дорог и транспортных магистралей, сообщает разведка.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов США, резюмирует СВР.