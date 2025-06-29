Россия хочет вместе с Китаем строить два проекта в оккупированном Крыму – СВР
С помощью Китая Россия хочет построить порт и железную дорогу во временно оккупированном Крыму, сообщила Служба внешней разведки.
По ее данным, глава незаконной администрации Сергей Аксенов решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.
СВР пишет, что во время последнего заседания Аксенов заявил о предварительных договоренностях насчет Керченского морского порта (Россия использует объект для незаконного экспорта) и инфраструктуры озера Донузлав (там расположена база Военно-морского флота России).
Чтобы подписать окончательное соглашение, оккупационные "власти" Крыма планируют пригласить потенциальных участников из Китая посетить полуостров, в частности, Китайскую государственную строительно-инженерную корпорацию (CSCEC), которая является одной из крупнейших компаний по строительству железных дорог и транспортных магистралей, сообщает разведка.
Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов США, резюмирует СВР.
- В мае разведка сообщила, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.
- В июне СВР заявила, что Кремль, используя поставки из Китая, планирует произвести до двух миллионов FPV-дронов в течение 2025 года.
- Тем временем Китай продолжает отрицать информацию о поставках вооружений России, в частности, официальный Пекин выступил с таким заявлением после саммита НАТО.