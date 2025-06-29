Росія хоче з Китаєм будувати два проєкти в окупованому Криму – СЗР
За допомогою Китаю Росія хоче збудувати порт та залізницю у тимчасово окупованому Криму, повідомила Служба зовнішньої розвідки.
За її даними, очільник незаконної адміністрації Сергій Аксьонов вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури на півострові.
СЗР пише, що під час останнього засідання Аксьонов заявив, що є попередні домовленості стосовно Керченського морського порту (РФ використовує об'єкт для незаконного експорту) та інфраструктури озера Донузлав (там розташована база Військово-морського флоту РФ).
Аби підписати остаточну угоду окупаційна "влада" Криму планує запросити потенційних учасників з Китаю відвідати півострів – зокрема, й Китайську державну будівельно-інженерну корпорацію (CSCEC), яка є однією з найбільших компаній з будівництва залізничних та транспортних магістралей, зазначає розвідка.
Загальна сума проєкту оцінюється у $10 млрд, підсумовує СЗР.
- У травні розвідка повідомила, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ.
- У червні СЗР заявила, що Кремль за допомогою постачань з Китаю планує виготовити до двох мільйонів FPV-дронів упродовж 2025 року.
- Тим часом Китай продовжує заперечувати інформацію щодо постачання зброї Росії, зокрема, офіційний Пекін вийшов з такою заявою після саміту НАТО.