Росія хоче з Китаєм будувати два проєкти в окупованому Криму – СЗР

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

За допомогою Китаю Росія хоче збудувати порт та залізницю у тимчасово окупованому Криму, повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За її даними, очільник незаконної адміністрації Сергій Аксьонов вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури на півострові.

СЗР пише, що під час останнього засідання Аксьонов заявив, що є попередні домовленості стосовно Керченського морського порту (РФ використовує об'єкт для незаконного експорту) та інфраструктури озера Донузлав (там розташована база Військово-морського флоту РФ).

Аби підписати остаточну угоду окупаційна "влада" Криму планує запросити потенційних учасників з Китаю відвідати півострів – зокрема, й Китайську державну будівельно-інженерну корпорацію (CSCEC), яка є однією з найбільших компаній з будівництва залізничних та транспортних магістралей, зазначає розвідка.

Загальна сума проєкту оцінюється у $10 млрд, підсумовує СЗР.