МЗС Китаю заперечило постачання зброї до Росії та звинуватило НАТО у наклепі
Го Цзякунь (Фото: Wu Hao/EPA)

Китай вчергове спростував інформацію щодо постачання зброї Росії та звинуватив НАТО у наклепі. З відповідною заявою виступив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь, передає агентство Reuters.

Він заперечив, що Китай постачав зброю сторонам війни в Україні, а також звинуватив "відповідний персонал НАТО" у наклепі на "нормальне нарощування військової сили" Китаєм.

Коментар Го прозвучав у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про те, що Пекін підтримує воєнні зусилля в Україні.

  • 25 травня 2025 року Іващенко заявив, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ.
  • У Китаї відкинули звинувачення очільника Служби зовнішньої розвідки України.
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