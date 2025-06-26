МЗС Китаю заперечило постачання зброї до Росії та звинуватило НАТО у наклепі
Китай вчергове спростував інформацію щодо постачання зброї Росії та звинуватив НАТО у наклепі. З відповідною заявою виступив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь, передає агентство Reuters.
Він заперечив, що Китай постачав зброю сторонам війни в Україні, а також звинуватив "відповідний персонал НАТО" у наклепі на "нормальне нарощування військової сили" Китаєм.
Коментар Го прозвучав у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про те, що Пекін підтримує воєнні зусилля в Україні.
- 25 травня 2025 року Іващенко заявив, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ.
- У Китаї відкинули звинувачення очільника Служби зовнішньої розвідки України.