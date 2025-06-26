Го

Китай вновь опроверг информацию о поставках оружия России и обвинил НАТО в клевете. С соответствующим заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передає агентство Reuters.

Он опроверг обвинения в том, что Китай поставляет оружие сторонам конфликта в Украине, и обвинил "соответствующий персонал НАТО" в клевете на "нормальное наращивание военной мощи" Китаем.

Комментарий Го прозвучал в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о "массовом наращивании" вооруженных сил в Китае и о том, что Пекин поддерживает военные усилия на Украине.

25 мая 2025 года Иващенко заявил, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.

В Китае отвергли обвинения главы Службы внешней разведки Украины.