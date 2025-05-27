В Китае отреагировали на заявление главы СВР о поставках товаров на военные заводы России

Мао Нин (Фото: Wu Hao/EPA)

В Китае отвергли обвинения главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко в поставках товаров на российские военные заводы. С соответствующим заявлением на брифинге выступила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает Global Times.

Она сказала, что Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и "строго контролирует товары двойного назначения".

"Украинская сторона хорошо это осознает. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", — подчеркнула спикер.

Мао добавила, что позиция Китая по поводу кризиса (так Пекин традиционно называет войну РФ против Украины) была последовательной и четкой. По ее словам, Китай всегда активно работал над прекращением боевых действий, достижением прекращения огня и содействием мирным переговорам.

25 мая Иващенко заявил, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.