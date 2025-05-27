В Китае отреагировали на заявление главы СВР о поставках товаров на военные заводы России
В Китае отвергли обвинения главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко в поставках товаров на российские военные заводы. С соответствующим заявлением на брифинге выступила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает Global Times.
Она сказала, что Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и "строго контролирует товары двойного назначения".
"Украинская сторона хорошо это осознает. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", — подчеркнула спикер.
Мао добавила, что позиция Китая по поводу кризиса (так Пекин традиционно называет войну РФ против Украины) была последовательной и четкой. По ее словам, Китай всегда активно работал над прекращением боевых действий, достижением прекращения огня и содействием мирным переговорам.
25 мая Иващенко заявил, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.
- 17 апреля 2025 года Зеленский заявил, что Украина получила информацию о поставках Китаем оружия в Россию, в том числе пороха и артиллерии.
- 18 апреля в МИД Китая отвергли обвинения Зеленского и назвали заявление "безосновательным".