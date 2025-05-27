У Китаї відреагували на заяву глави СЗР щодо постачання товарів на військові заводи Росії

Мао Нін (Фото: Wu Hao/EPA)

У Китаї відкинули звинувачення очільника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка щодо постачання товарів на російські військові заводи. З відповідною заявою на брифінгу виступила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, передає Global Times.

Вона сказала, що Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній стороні конфлікту та "суворо контролює товари подвійного призначення".

"Українська сторона добре це усвідомлює. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій", – наголосила речниця.

Мао додала, що позиція Китаю щодо кризи (так Пекін традиційно називає війну РФ проти України) була послідовною та чіткою. За її словами, Китай завжди активно працював над припиненням бойових дій, досягненням припинення вогню та сприянням мирним переговорам.

25 травня Іващенко заявив, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ.