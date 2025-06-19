NYT: С 2022 года китайские хакеры активизировали охоту на военные тайны России

Китай рассматривает вторжение РФ в Украине как возможность собрать данные о современной тактике ведения войны и западном оружии, пишет медиа

Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang/EPA)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группы, связанные с правительством Китая, неоднократно взламывали российские компании и правительственные учреждения, вероятно, в поисках военных тайн. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные кибераналитиков и внутренний документ Федеральной службы безопасности России.

Кибератаки начали набирать обороты в мае 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Китайские группы проникают в российские системы, даже когда диктатор РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин публично заявляли о знаменательной эре сотрудничества и дружбы, отметили журналисты.

Китай гораздо богаче России и имеет много отечественного научного и военного опыта, но китайские военные эксперты часто жалуются на нехватку боевого опыта китайских войск.

Эксперты говорят, что Китай рассматривает вторжение РФ в Украину как возможность собрать информацию о современной тактике ведения войны, западном оружии и о том, что работает против нее.

NYT отмечает, что непонятно, насколько успешными были эти попытки, отчасти потому, что россияне никогда публично не признавали эти атаки. Но секретный документ ФСБ РФ ясно указывает на обеспокоенность представителей разведки.

В документе, полученном журналистами, говорится, что Китай стремится перенять российский опыт и технологии, пытается поучиться на войне России против Украины. В документе Китай назван "врагом". В нем говорится об особом интересе Китая к применению беспилотников и их программному обеспечению.

Собеседники NYT утверждают, что документ свидетельствует о том, что Китай хочет научиться на военном опыте России, чтобы усилить свою готовность к потенциальным будущим конфликтам.

По данным компании по кибербезопасности Palo Alto Networks, одна из китайских хакерских групп, связанная с правительством, сломала системы российского оборонного гиганта "Ростех", чтобы получить данные о спутниковой связи, радарных системах и средствах радиоэлектронной борьбы.

Другие группировки работали с вредоносными файлами, использующими уязвимости в Microsoft Word, чтобы проникнуть в авиационную отрасль и государственные учреждения России.