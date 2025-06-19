NYT: З 2022 року китайські хакери активізували полювання на військові таємниці Росії

Китай розглядає вторгнення РФ в Україні як можливість зібрати дані про сучасну тактику ведення війни й західну зброю, пише медіа

Сі Цзіньпін (Фото: Tingshu Wang/EPA)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну групи, пов'язані з урядом Китаю, неодноразово зламували російські компанії та урядові установи, ймовірно, у пошуках військових таємниць. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на дані кібераналітиків та внутрішній документ Федеральної служби безпеки Росії.

Кібератаки почали набирати обертів у травні 2022 року, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Китайські групи проникають у російські системи, навіть коли диктатор РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін публічно заявляли про знаменну еру співпраці та дружби, зазначили журналісти.

Китай набагато багатший за Росію та має багато вітчизняного наукового та військового досвіду, але китайські військові експерти часто скаржаться на брак бойового досвіду китайських військ.

Експерти кажуть, що Китай розглядає вторгнення РФ в Україну як можливість зібрати інформацію про сучасну тактику ведення війни, західну зброю та те, що працює проти неї.

NYT зазначає, що незрозуміло, наскільки успішними були ці спроби, частково тому, що росіяни ніколи публічно не визнавали ці атаки. Але секретний документ ФСБ РФ чітко вказує на стурбованість представників розвідки.

У документі, отриманому журналістами, зазначається, що Китай прагне перейняти російський досвід та технології й намагається повчитися на війні Росії проти України. У документі Китай названо "ворогом". У ньому йдеться про особливий інтерес Китаю до застосування безпілотників та їх програмного забезпечення.

Співрозмовники NYT стверджують, що документ свідчить про те, що Китай хоче навчитися на воєнному досвіді Росії, щоб посилити власну готовність до потенційних майбутніх конфліктів.

За даними компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks, одна з китайських хакерських груп, пов’язана з урядом, зламала системи російського оборонного гіганта "Ростех", щоб отримати дані про супутниковий зв’язок, радарні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Інші угруповання працювали зі шкідливими файлами, які використовують вразливості в Microsoft Word, щоби проникнути в авіаційну галузь та державні установи Росії.