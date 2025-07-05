Розвідка: Росія хоче залучити військових з Лаоса до розмінування Курської области

Росія намагається легалізувати присутність найманців, використовуючи їх у війні

Військові Лаосу на параді в Москві у 2025 році (Фото: wikipedia)

Росія намагається втягнути Лаос у повномасштабну війну проти України на тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Кремль намагається залучити своїх так званих "партнерів" під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною областях. Зведений загін інженерних військ Народної армії Лаосу хочуть залучити до розмінування територій Курської області.

Лаос має значну залежність від зовнішньої допомоги, тому влада країни на початковому етапі висловила готовність відправити до Росії до 50 саперів та сприяти розмінуванню прикордоння.

Окрім цього Лаос надає безоплатну допомогу, проводячи реабілітацію поранених військових Росії, які воювали проти України.

"Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України. ГУР продовжує фіксувати факти міжнародної співучасті в збройній агресії проти нашої держави", – зазначили у розвідці.