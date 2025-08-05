Зеленський доручив збільшити фінансування бригадам на купівлю дронів
Президент Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування бригадам на закупівлю безпілотників, про що напередодні говорив з підрозділами в Харківській області. Таке повідомлення глава держави опублікував після нарад з військовим командуванням, з урядовцями та засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші на це є", – розповів Зеленський.
Також президент зазначив, що має бути більше реального бойового досвіду цієї війни під час підготовки захисників: "Дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної".
Іншим питанням, про що говорять у більшості бригад, є значне збільшення можливостей купувати пікапи – необхідно спрощення процедур і пряме фінансування, так само як на придбання дронів, зазначив президент.
"Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", – додав він.
Окрім цього, глава держави анонсував розширення програми спецконтрактів на службу у війську: "Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку [з 24 років] та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту".
Також глава держави зазначив, що необхідно цифровізувати сферу нагороджень українських захисників: "На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень".
Зеленський зазначив, що час на представлення шляхів з виконання цих пунктів – до понеділка 11 серпня.
- Українське Міноборони заявляло, що у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-безпілотників для війська.
- Водночас навесні командири ЗСУ повідомляли про проблеми у постачаннях FPV-дронів від держави: зокрема, полковник Білецький повідомляв, що за три місяці Третя штурмова бригада не отримала жодного БпЛА такого типу від Міноборони. У відомстві відповіли, що передавали дрони, але не уточнили, чи це були саме FPV. Після суспільного розголосу постачання відбулось, але системної проблеми це не вирішило, заявляло у червні BBC.
- Наприкінці липня Агенція оборонних закупівель повідомила, що за сім місяців поставила ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів.
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