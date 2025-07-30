Палиса: Программа "Контракт 18-24" охватит не только дроны, но и наземные системы

Палиса отметил, что по "Контракту 18-24" смогут служить не только операторы воздушных, но и наземных дронов

Павел Палиса (Фото: Офис президента)

Контрактную программу военной службы "18-24" расширили не только для операторов воздушных беспилотников, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса.

"Ключевым является то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет – мотивированная молодежь, которая будет управлять этой техникой", – рассказал Палиса.

Контракт предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 – участие в боевых действиях. Именно такие сроки определили для качественной подготовки и интеграции в бригаду, отметил Палиса.

Вознаграждение в размере 1 млн гривен будут выплачивать в три транша.

Для тех, кто отслужил по такому контракту, также предусмотрены:

← отсрочка на 12 месяцев;

← ипотека под 0%;

← возможность выезда за границу после службы.

При этом подготовка продлится до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

Палиса обратил внимание, что перечень должностей и подразделений, которые будут подпадать под новый контракт, объявят отдельно.

О расширении программы сообщил президент Владимир Зеленский 29 июля. По его словам, представить ее должна премьер-министр Юлия Свириденко.