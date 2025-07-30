Палиса: Программа "Контракт 18-24" охватит не только дроны, но и наземные системы
Контрактную программу военной службы "18-24" расширили не только для операторов воздушных беспилотников, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса.
"Ключевым является то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет – мотивированная молодежь, которая будет управлять этой техникой", – рассказал Палиса.
Контракт предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 – участие в боевых действиях. Именно такие сроки определили для качественной подготовки и интеграции в бригаду, отметил Палиса.
Вознаграждение в размере 1 млн гривен будут выплачивать в три транша.
Для тех, кто отслужил по такому контракту, также предусмотрены:
← отсрочка на 12 месяцев;
← ипотека под 0%;
← возможность выезда за границу после службы.
При этом подготовка продлится до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.
Палиса обратил внимание, что перечень должностей и подразделений, которые будут подпадать под новый контракт, объявят отдельно.
О расширении программы сообщил президент Владимир Зеленский 29 июля. По его словам, представить ее должна премьер-министр Юлия Свириденко.
- 30 июня стало известно, что участникам проекта "Контракт 18-24" будут предоставлять отсрочку после службы сроком на 12 месяцев.
- 19 июля спикер Верховной Рады подтвердил, что депутаты обсуждают разрешение мужчинам 18-25 лет выезжать за границу.
- 30 июля правительство приняло решение о расширении программы "Контракт 18-24" и запуск отдельного направления для операторов дронов.
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