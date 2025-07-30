Паліса: Програма "Контракт 18-24" охопить не лише дрони, а й наземні системи

Паліса зазначив, що за "Контрактом 18-24" зможуть служити не тільки оператори повітряних, а й наземних дронів

Павло Паліса (Фото: Офіс президента)

Контрактну програму військової служби "18-24" розширили не лише для операторів повітряних безпілотників, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив заступник глави Офісу президента, полковник Павло Паліса.

"Ключовим є те, що нові умови охоплюють не тільки операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Пріоритет – мотивована молодь, яка керуватиме цією технікою", – розповів Паліса.

Контракт передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 – участь у бойових діях. Саме такі терміни визначили для якісної підготовки та інтеграції в бригаду, зазначив Паліса.

Винагороду в розмірі 1 млн грн виплачуватимуть у три транші.

Для тих, хто відслужив за таким контрактом, також передбачені:

← відстрочка на 12 місяців;

← іпотека під 0%;

← можливість виїзду за кордон після служби.

Водночас підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

Паліса звернув увагу, що перелік посад і підрозділів, які підпадатимуть під новий контракт, оголосять окремо.

Про розширення програми повідомив президент Володимир Зеленський 29 липня. За його словами, представити її має прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.