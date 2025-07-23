Сырский о мобилизации: И в Украине, и в России идут ради денег, но у врага их больше
И в Украине, и в России большинство молодежи идут служить по контракту из-за желания заработать денег. Но у врага большая платежеспособность, заявив главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью The Washington post.
Он напомнил, что обязательная мобилизация в Украине действует для мужчин в возрасте 25-60 лет. Но был начат эксперимент с программой добровольной мобилизации молодежи "Контракт 18-24" с большими денежными бонусами.
По словам Сырского, недавний опрос, оценивавший эту инициативу, показал, что для более половины респондентов "мотивацией является больше денег".
"Если ее увеличить, будет больше заявителей", – сказал он, отметив, что у России есть ресурсы, чтобы значительно увеличить плату своим контрактникам.
- 30 июня стало известно, что участникам проекта "Контракт 18-24" будут предоставлять отсрочку после службы сроком на 12 месяцев.
- 19 июля спикер Верховной Рады подтвердил, что депутаты обсуждают разрешение мужчинам 18-25 лет выезжать за границу.
- 21 июля член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в Украине мобилизуют до 30 000 человек ежемесячно.
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