Сырский о мобилизации: И в Украине, и в России идут ради денег, но у врага их больше

Если увеличить денежную мотивацию, то будет больше желающих заключить контракт с ВСУ, говорит главнокомандующий

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

И в Украине, и в России большинство молодежи идут служить по контракту из-за желания заработать денег. Но у врага большая платежеспособность, заявив главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью The Washington post.

Он напомнил, что обязательная мобилизация в Украине действует для мужчин в возрасте 25-60 лет. Но был начат эксперимент с программой добровольной мобилизации молодежи "Контракт 18-24" с большими денежными бонусами.

По словам Сырского, недавний опрос, оценивавший эту инициативу, показал, что для более половины респондентов "мотивацией является больше денег".

"Если ее увеличить, будет больше заявителей", – сказал он, отметив, что у России есть ресурсы, чтобы значительно увеличить плату своим контрактникам.