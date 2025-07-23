Сирський про мобілізацію молоді: І в Україні, і в Росії йдуть заради грошей, але у ворога їх більше

Якщо збільшити грошову мотивацію, то буде більше охочих укласти контракт із ЗСУ, каже головком

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

І в Україні, і в Росії більшість молоді йдуть служити за контрактом через бажання заробити грошей. Але у ворога більша платоспроможність, заявиив головком Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington post.

Він нагадав, що обов'язкова мобілізація в Україні діє для чоловіків віком 25-60 років. Але було розпочато експеримент з програмою добровільної мобілізації молоді "Контракт 18-24" з великими грошовими бонусами.

За словами Сирського, нещодавнє опитування, що оцінювало цю ініціативу, показало, що для понад половини респондентів "мотивацією є більше грошей".

"Якщо її збільшити, буде більше заявників", – сказав він, зазначивши, що Росія має ресурси, щоб значно збільшити плату своїм контрактникам.