Сирський про мобілізацію молоді: І в Україні, і в Росії йдуть заради грошей, але у ворога їх більше
І в Україні, і в Росії більшість молоді йдуть служити за контрактом через бажання заробити грошей. Але у ворога більша платоспроможність, заявиив головком Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington post.
Він нагадав, що обов'язкова мобілізація в Україні діє для чоловіків віком 25-60 років. Але було розпочато експеримент з програмою добровільної мобілізації молоді "Контракт 18-24" з великими грошовими бонусами.
За словами Сирського, нещодавнє опитування, що оцінювало цю ініціативу, показало, що для понад половини респондентів "мотивацією є більше грошей".
"Якщо її збільшити, буде більше заявників", – сказав він, зазначивши, що Росія має ресурси, щоб значно збільшити плату своїм контрактникам.
- 30 червня стало відомо, що учасникам проєкту "Контракт 18-24" надаватимуть відстрочку після служби терміном на 12 місяців.
- 19 липня спікер Верховної Ради підтвердив, що депутати обговорюють дозвіл чоловікам 18-25 років виїжджати за кордон.
- 21 липня член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що в Україні мобілізують до 30 000 осіб щомісяця.
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