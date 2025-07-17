Атаки по ТЦК не можуть нашкодити даним в реєстрах "Армія+" та "Оберіг" – Міноборони
Удари Росії по територіальних центрах комплектування жодним чином не впливають на вже оцифровані дані військових та військовозобов'язаних. Про це LIGA.net повідомили в Міноборони у відповідь на інформаційний запит.
Наразі вже оцифровано понад 80% особистих справ військовозобов'язаних, а застосунок "Армія+" спрощує роботу для понад 800 000 чинних військовослужбовців.
Перевага цифровізації полягає в тому, щоб не залежати від паперових носіїв, які можуть втрачатись чи псуватись, зокрема під час російських атак.
У Міноборони уточнили, що дані реєстрів не зберігаються на місцях ТЦК, а розташовані на хмарній інфраструктурі та є захищеними. А співробітники військкоматів мають власні електронні кабінети, які не прив’язані до конкретних комп’ютерів та визначених робочих місць.
"Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру "Оберіг", – зазначили у відомстві.
- Останнім часом Росія регулярно атакує будівлі військкоматів у всій Україні. 30 червня росіяни поцілили поруч із будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі. 3 липня під прицілом ворога був військкомат у Полтаві, 6 липня удару зазнав ТЦК у Кременчуці, а 7 липня внаслідок атаки по Харкову та Запоріжжю постраждали військкомати в обох містах.
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі LIGA.net сказав, що Росія атакує ТЦК, щоб зірвати мобілізацію та викликати ненависть до ЗСУ.
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