Атаки по ТЦК не можуть нашкодити даним в реєстрах "Армія+" та "Оберіг" – Міноборони

У реєстр "Оберіг" внесено вже 80% особових справ військовозобов'язаних, тому удари РФ з метою знищити дані безглузді

Пожежа у ТЦК Харкова (Ілюстративне фото: Новини. Live)

Удари Росії по територіальних центрах комплектування жодним чином не впливають на вже оцифровані дані військових та військовозобов'язаних. Про це LIGA.net повідомили в Міноборони у відповідь на інформаційний запит.

Наразі вже оцифровано понад 80% особистих справ військовозобов'язаних, а застосунок "Армія+" спрощує роботу для понад 800 000 чинних військовослужбовців.

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Перевага цифровізації полягає в тому, щоб не залежати від паперових носіїв, які можуть втрачатись чи псуватись, зокрема під час російських атак.

У Міноборони уточнили, що дані реєстрів не зберігаються на місцях ТЦК, а розташовані на хмарній інфраструктурі та є захищеними. А співробітники військкоматів мають власні електронні кабінети, які не прив’язані до конкретних комп’ютерів та визначених робочих місць.

"Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру "Оберіг", – зазначили у відомстві.